«Барселона» обыграла «Эльче» благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й минуте матча

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Эльче». Хозяева одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился полузащитник каталонцев Ферран Жутльга, ему ассистировал Усман Дембеле. На 19-й минуте гол забил хавбек сине-гранатовых Гави, результативную передачу сделал Клеман Лангле.

Жутльга открывает счёт в матче:

Гави удваивает преимущество каталонцев:

На 62-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Тете, ассист на счету Лукаса Бое. На 63-й минуте забил форвард «Эльче» Пере Милья, голевой пас отдал Тете.

Тете отыгрывает один мяч:

Милья сравнивает счёт:

На 85-й минуте полузащитник «Барсы» Нико Гонсалес вывел свою команду вперёд, ассистентом выступил Гави.

Победный мяч Нико Гонсалеса:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Давид Камбронеро Гонсалес.



«Барселона» набрала 27 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» за 17 матчей заработал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» 42 очка после 17 туров.

Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.