«Барселона» пропустила от «Эльче» впервые с сезона-1977/1978

Сегодня, 18 декабря, «Барселона» в рамках 18-го тура испанской Примеры сыграла с «Эльче». На 62-й минуте каталонцы пропустили гол. Мяч записал на свой счёт нападающий «Эльче» Тете.
Как сообщает портал Worldfootball, «Барселона» впервые с 1978 года пропустила гол от данного соперника. Тогда сине-гранатовые одержали победу со счётом 5:1.
«Эльче» впервые с 1978 года забивает «Барселоне»:
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Матч «Барселона» — «Эльче» завершился победой каталонцев со счётом 3:2. В составе «Барсы» отличились Жутльга, Гави и Гонсалес. За «Эльче» забили Тете и Милья.
«Барселона» набрала 27 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» за 17 матчей заработал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» 42 очка после 17 туров.
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