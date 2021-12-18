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Хави прокомментировал победу в матче с «Эльче»

Хави прокомментировал победу в матче с «Эльче»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 18-го тура испанской Примеры с «Эльче» (3:2).

«В ситуации, в которой мы находимся, это три золотых очка. Думаю, сегодня «Барса» была хороша.

Меня не было в Примере шесть лет, и некоторые тактические аспекты меня удивляют. Это дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала своё превосходство, игроки находили свободных партнёров, входили в свободные зоны в нужное время.

Игра Гави впечатляет. В свои 17 лет он просто поражает воображение. Я снимаю перед ним шляпу, его игра – истинное зрелище. Наблюдать за ним – одно удовольствие. Он часть фантастического поколения: Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абдессамад Эззалзули, Рональд Араухо. С такими игроками у «Барсы» есть будущее», — цитирует Хави Marca.

Победный мяч Нико Гонсалеса:

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