Гави покорил достижение Месси в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Гави покорил достижение Лионеля Месси, сообщает Marca.

Гави забил свою дебютный гол за сине-гранатовых в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Эльче». Тем самым Гави стал третьим в списке самых молодых авторов голов за «Барселону». Свой гол форвард забил в возрасте 17 лет и 135 дней. По этому показателю он опередил аргентинского форварда Лионеля Месси (17 лет и 331 день) Самыми молодыми авторами голов за каталонский клуб являются Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Бояну Кркичу (17 лет и 53 дня).

Сам матч завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2

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В нынешнем сезоне Гави принял участие в 21 матчах за «Барселону» во всех турнирах (15 – чемпионат, 6 – Лига чемпионов), в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи. Контракт футболиста истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает испанского игрока в € 25 млн.