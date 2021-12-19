«Интер» не может договориться о новом контракте с Перишичем

Хорватский полузащитник Иван Перишич не может договориться с «Интером» о новом контракте, сообщает Tuttosport.



По информации источника, клуб предложил 32-летнему футболисту новый двухлетний контракт с зарплатой € 3,5 млн за сезон. По нынешнему соглашению с «Интером» Перишич получает € 5 млн в год. Сам полузащитник рассчитывает заключить с итальянским клубом шестилетний контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон.

Напомним, Перишич перешёл из «Вольфсбурга» в миланский «Интер» в 2015 году. С 2019 по 2020 год хорватский футболист находился в аренде в «Баварии». В нынешнем сезоне Перишич принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2011 года Перишич вызывается в сборную Хорватии.