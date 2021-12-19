«Это прискорбно». Анчелотти оценил жребий «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. «Королевскому клубу» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен», за который выступают Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар.

«Это прискорбно. Но мы должны сосредоточиться на этом сопернике, который определённо будет непростым. Играть против одной из лучших команд Европы – это действительно сложно, но интересно. Игра будет увлекательной и непростой», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Напомним, «сливочные» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром». Кроме того, «Реал» набрал 42 очка в 17 матчах чемпионата Испании и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2021/2022.