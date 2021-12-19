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«Смешно, честно говоря». Смородская — о задачах, которые «Спартак» поставил перед Ваноли

«Смешно, честно говоря». Смородская — о задачах, которые «Спартак» поставил перед Ваноли
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила задачи, которые руководство московского «Спартака» поставило перед новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.

Ранее гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят следующие задачи: выйти в еврокубки через РПЛ, выйти в 1/4 финала Лиги Европы и финал Кубка России.

«Задачи «Спартака» для Ваноли осуществимы? Нет, я в это не шибко верю. Вообще, никак не хотела бы это комментировать. Дай им бог удачи! Смешно, честно говоря», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Напомним, 15 декабря «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Вместо Витории на должность главного тренера красно-белых был назначен итальянец Паоло Ваноли, который длительное время был ассистентом известного специалиста Антонио Конте.

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