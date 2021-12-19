Лионель Месси не поможет «ПСЖ» в матче Кубка Франции

Аргентинский нападающий Лионель Месси не поможет «Пари Сен-Жермен» в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Феньи Ольнуа», сообщает RMC Sport.



По информации источника, тренерский штаб французского клуба принял решение дать отдохнуть аргентинцу и не включил Месси в заявку «ПСЖ» на эту встречу.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Матч 1/32 финала Кубка Франции «Феньи Ольнуа» — «ПСЖ» состоится завтра, 20 декабря, на стадионе «Стад дю Эно» в Валансьене. Начало игры — в 23:10 мск. Действующий обладатель Кубка Франции — «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб также является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «ПСЖ» 14 Кубков Франции.