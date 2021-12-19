Клопп рассказал о ходе переговоров с Салахом о новом контракте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что переговоры между клубом и нападающим мерсисайдцев Мохамедом Салахом о новом контракте проходят хорошо.

«Переговоры проходят очень хорошо. Это всё. Я не могу рассказать вам, когда мы придём к соглашению. Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Но когда? Этого я не знаю», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мохамед провёл 17 матчей, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. В турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити» (41 очко), на втором месте — «Ливерпуль» (40), на третьем — «Челси» (37).

Видео гола Салаха в матче с «Ньюкаслом»:

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