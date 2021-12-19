«Монако» прошёл «Ред Стар» в Кубке Франции, Головин отыграл первый тайм

«Монако» на выезде победил «Ред Стар» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча прошла в Сент-Уэне на «Стад де Пари» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Дубль в составе монегасков оформил форвард Виссам Бен-Йеддер. Он забивал на 33-й и 65-й минутах.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм. После перерыва вместо него появился Софьян Диоп.

В других матчах 1/32 финала Кубка Франции «Сент-Этьен» прошёл «Лион-Дюшер» (1:0), «Марсель» разгромил «Канне Рошвилль» (4:1) благодаря хет-трику польского форварда Аркадиуша Милика, «Ланс» в гостях с минимальным счётом сумел переиграть «Стад Пуатьевен» (1:0), а «Метц» в серии пенальти уступил «Бержераку» (0:0, 4:5 — пенальти).