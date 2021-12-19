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«Монако» прошёл «Ред Стар» в Кубке Франции, Головин отыграл первый тайм

«Монако» прошёл «Ред Стар» в Кубке Франции, Головин отыграл первый тайм
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«Монако» на выезде победил «Ред Стар» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Встреча прошла в Сент-Уэне на «Стад де Пари» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Дубль в составе монегасков оформил форвард Виссам Бен-Йеддер. Он забивал на 33-й и 65-й минутах.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм. После перерыва вместо него появился Софьян Диоп.

В других матчах 1/32 финала Кубка Франции «Сент-Этьен» прошёл «Лион-Дюшер» (1:0), «Марсель» разгромил «Канне Рошвилль» (4:1) благодаря хет-трику польского форварда Аркадиуша Милика, «Ланс» в гостях с минимальным счётом сумел переиграть «Стад Пуатьевен» (1:0), а «Метц» в серии пенальти уступил «Бержераку» (0:0, 4:5 — пенальти).

Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Ред Стар
Париж
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 33'   0:2 Бен-Йеддер – 65'
Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Лион-Дюшер
Лион
Окончен
0 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 Норден – 32'
Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
4 : 1
Канне Рошвилль
0:1 Core – 16'   1:1 Милик – 41' (пен)   2:1 Милик – 58'   3:1 Энрике – 77'   4:1 Милик – 90'
Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Стад Пуатьевен
Пуатье
Окончен
0 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Ганаго – 36'
Кубок Франции. 1/32 финала
19 декабря 2021, воскресенье. 15:45 МСК
Бержерак
Бержерак
Окончен
0 : 0
5 : 4
Метц
Метц
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