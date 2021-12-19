«Ман Сити» обновил рекорд «Ливерпуля» по числу побед в Премьер-лиге за календарный год

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии. Эта победа стала для подопечных Пепа Гвардиолы 34-й в АПЛ за 2021 год. По числу побед за календарный год в высшем английском футбольном дивизионе «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль», который одержал 33 победы за 1982 год. Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» с 44 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 18 матчей. «Ливерпуль», идущий вторым, набрал 40 очков, но имеет игру с «Тоттенхэмом» в запасе.
До конца 2021 года манчестерский клуб встретится в рамках Премьер-лиги с «Лестером» и «Брентфордом».
2022 год откроется для подопечных Гвардиолы матчем 1/32 финала Кубка Англии с «Свиндон Таун» в гостях 8 января.
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