Агент Холанда ответил на вопрос о будущем футболиста

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда высказался о возможном уходе игрока из клуба.
«У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант. Я никогда не исключал, что Холанд может провести ещё один год в «Боруссии», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны практически всех грандов европейского футбола. Среди фаворитов на его подписание выделяют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.
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