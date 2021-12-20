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Агент Холанда ответил на вопрос о будущем футболиста

Агент Холанда ответил на вопрос о будущем футболиста
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Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда высказался о возможном уходе игрока из клуба.

«У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант. Я никогда не исключал, что Холанд может провести ещё один год в «Боруссии», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны практически всех грандов европейского футбола. Среди фаворитов на его подписание выделяют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

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