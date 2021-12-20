Зелиньски: «Наполи» будет бороться за скудетто до конца

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Польский полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски прокомментировал результаты матча.
«Мы бились до самого конца матча. Я рад, что мы смогли показать характер и победить в гостях. Мы очень довольны результатом.
Мы будем бороться за скудетто до конца. Это была важная победа, продвинувшая нас вперёд. Даже с таким количеством травмированных мы продемонстрировали, что можем бороться с любой командой», – передаёт слова Зелиньски Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив как раз «Милан». У команды Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.
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