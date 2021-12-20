Пиоли – о матче с «Наполи»: наше поражение не должно стать решающим в борьбе за титул

В 18-м туре итальянской Серии А «Милан» принимал «Наполи» на стадионе «Сан-Сиро». Гости победили со счётом 1:0.
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды.
«Это была встреча двух претендентов на победу в чемпионате, но наше поражение не должно стать решающим в борьбе за титул. До конца сезона ещё далеко, мы планируем хорошо пройти оставшийся отрезок.
Качество игры является ключом к победе в каждом матче. У Жуниора Мессиаса есть то, что позволяет ему создавать моменты и забивать. Поэтому он и выходит в каждом матче», – передаёт слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив «Милан». У подопечных Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.
- 20 декабря 2021
-
07:16
-
07:16
-
06:55
-
06:48
-
06:24
-
06:03
-
05:20
-
04:55
-
04:44
-
04:35
-
03:44
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:35
-
00:27
-
00:16
- 19 декабря 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46