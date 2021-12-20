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Пиоли – о матче с «Наполи»: наше поражение не должно стать решающим в борьбе за титул

Пиоли – о матче с «Наполи»: наше поражение не должно стать решающим в борьбе за титул
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В 18-м туре итальянской Серии А «Милан» принимал «Наполи» на стадионе «Сан-Сиро». Гости победили со счётом 1:0.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды.

«Это была встреча двух претендентов на победу в чемпионате, но наше поражение не должно стать решающим в борьбе за титул. До конца сезона ещё далеко, мы планируем хорошо пройти оставшийся отрезок.

Качество игры является ключом к победе в каждом матче. У Жуниора Мессиаса есть то, что позволяет ему создавать моменты и забивать. Поэтому он и выходит в каждом матче», – передаёт слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив «Милан». У подопечных Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.

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