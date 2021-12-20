ФИФА обсудит проведение ЧМ раз в два года на грядущем саммите

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется заручиться поддержкой футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения ЧМ каждые два года, сообщает Sky Sports.

УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против проекта Инфантино, считая, что изменения понизят интерес к турниру.

20 декабря пройдёт онлайн саммит с участием представителей футбольных федераций 211 стран.

Инфантино пытается найти дополнительные источники дохода для ФИФА. В годы проведения чемпионатов мира выручка организации значительно вырастает. Например, по итогам ЧМ в 2018 году ФИФА заработала $ 4,6 млрд, а за весь 2019 год всего $ 766 млн.

Сейчас игроки проводят в сборных около 50 дней в году – 80 процентов времени футболисты находятся в расположении клубов. ФИФА обещает сохранить такое распределение в случае реформ.

Ранее ФИФА опубликовала результаты опроса, который показал, что больше половины респондентов хотели бы, чтобы ЧМ проводился чаще.