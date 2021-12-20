Наследники Диего Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи аргентинца

Наследники легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи, принадлежавшие игроку, сообщает «Голос Америки».



По информации источника, всего было выставлено около 90 предметов, принадлежавших Марадоне. После трёх часов проведения аукциона было продано вещей на $ 26 тыс., наибольшую сумму удалось выручить за картины. Также среди лотов был дом Марадоны в Буэнос-Айресе стоимостью $ 900 тыс. и апартаменты на морском курорте Мар-дель-Плата ($ 65 тыс.), которые не удалось продать. Также без нового обладателя остались два автомобиля Марадоны — BMW модели 2017 года ($ 225 тыс.) и BMW модели 2016 года ($ 165 тыс.)

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.