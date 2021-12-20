Агент: может ли Холанд оказаться в «Барселоне»? Каталонцы умеют заключать крупные сделки

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, оценил вероятность перехода норвежского футболиста в «Барселону».
«Может ли Холанд оказаться в «Барселоне»? Он может оказаться в любом клубе. У нас нет предварительного соглашения ни с кем. «Барселона» всегда будет оставаться одним из крупнейших клубов мира, несмотря на нынешнюю ситуацию. Этот клуб умеет заключать крупные сделки. Каталонцам понадобится всего год или два, чтобы вернуться на прежний уровень», — приводит слова Райолы Mundo Deportivo.
В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году.
- 20 декабря 2021
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