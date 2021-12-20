Черчесов прокомментировал своё назначение в «Ференцварош»

Новоиспечённый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал своё назначение в венгерский клуб.

«Как только я услышал об интересе «Ференцвароша», то начал искать информацию об этом клубе. Я был немного знаком с историей «Ференцвароша», так как венгерская команда мне приглянулась ещё со времён выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Я быстро согласился вступить в проект, который мне обрисовало руководство. У «Ференцвароша» фантастические фанаты, я помню их с тех пор, как венгерский клуб у себя дома играл с ЦСКА», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.