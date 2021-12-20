«Барселона» предложила за Торреса € 50 млн, «Ман Сити» хочет € 60 млн. Зиеш — альтернатива

«Барселона» продолжает вести переговоры о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, руководство каталонского клуба предложило за хавбека € 50 млн, однако «Сити» хочет получить € 60 млн. 21-летний испанский полузащитник продолжает оставаться приоритетным вариантом для усиления атакующей линии сине-гранатовых.



Альтернативным вариантом для «Барселоны» является полузащитник «Челси» Хаким Зиеш.



Ферран Торрес выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне испанский футболист в четырёх матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Торреса в € 50 млн.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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