Хави: «Барса» отстаёт от «Реала» на 16 очков, это огромный отрыв. Но ничего не исключаем

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о соперничестве с мадридским «Реалом» в испанской Примере.
«Мы отстаём от «Реала» на 16 очков, это огромный отрыв. Но впереди ещё долгий путь в лиге, и мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов, умения конкурировать», — цитирует Хави Marca.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице после 18 туров, имея в своём активе 43 очка. В тройку также входят «Севилья» (37) и «Бетис» (33). «Барселона» за 17 матчей набрала 27 очков, команда находится на 7-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 декабря 2021
-
20:59
-
20:59
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:19
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:43
-
19:36
-
19:35
-
19:21
-
19:17
-
19:17
-
19:10
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:41
-
18:28
-
18:19
-
18:11
-
18:09
-
18:07
-
18:05
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:12