Хави: «Барса» отстаёт от «Реала» на 16 очков, это огромный отрыв. Но ничего не исключаем

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о соперничестве с мадридским «Реалом» в испанской Примере.



«Мы отстаём от «Реала» на 16 очков, это огромный отрыв. Но впереди ещё долгий путь в лиге, и мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов, умения конкурировать», — цитирует Хави Marca.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице после 18 туров, имея в своём активе 43 очка. В тройку также входят «Севилья» (37) и «Бетис» (33). «Барселона» за 17 матчей набрала 27 очков, команда находится на 7-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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