Николич рассказал, что его не устроило в «Локомотиве» после прихода Рангника

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил, что его не устроило в стане железнодорожников после прихода в клуб немецкой консалтинговой компании Ральфа Рангника.

«Мы выиграли Кубок России и завершили чемпионат с медалями. Для «Локомотива» это был хороший результат на момент смены концепции. Но меня и дальше больше всего интересует результат. Я такой тренер. Клуб имеет право придерживаться концепции: «неважно, будем мы шестыми или восьмыми, главное – сделать упор на развитие молодёжи». Это совершенно законная позиция. Но на данном этапе моей карьеры она мне не интересна.

Меня больше интересует клуб, у которого есть четкая турнирная цель. Это не значит, что мы не будем формировать молодых игроков попутно, как мы это делали в «Локо». Максим Мухин дорос до сборной страны, а Иосифов до «Вильярреала». Вратаря Кудякова, который 2004 года рождения, сейчас все называют новым Акинфеевым. Он в 16 лет попал в основной состав.

Упомянутые молодые игроки постепенно развивались, но они не являлись целью всей системы. Результат первичен, а по ходу его достижения мы развиваем игроков», — приводит слова Николича Espreso.