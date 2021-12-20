Николич рассказал, что его не устроило в «Локомотиве» после прихода Рангника

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил, что его не устроило в стане железнодорожников после прихода в клуб немецкой консалтинговой компании Ральфа Рангника.
«Мы выиграли Кубок России и завершили чемпионат с медалями. Для «Локомотива» это был хороший результат на момент смены концепции. Но меня и дальше больше всего интересует результат. Я такой тренер. Клуб имеет право придерживаться концепции: «неважно, будем мы шестыми или восьмыми, главное – сделать упор на развитие молодёжи». Это совершенно законная позиция. Но на данном этапе моей карьеры она мне не интересна.
Меня больше интересует клуб, у которого есть четкая турнирная цель. Это не значит, что мы не будем формировать молодых игроков попутно, как мы это делали в «Локо». Максим Мухин дорос до сборной страны, а Иосифов до «Вильярреала». Вратаря Кудякова, который 2004 года рождения, сейчас все называют новым Акинфеевым. Он в 16 лет попал в основной состав.
Упомянутые молодые игроки постепенно развивались, но они не являлись целью всей системы. Результат первичен, а по ходу его достижения мы развиваем игроков», — приводит слова Николича Espreso.
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