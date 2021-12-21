За прошедшую неделю в АПЛ выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте опубликовала отчёт о проведённых тестированиях игроков и персонал клубов чемпионата Англии за прошлую неделю (с 13 по 19 декабря).

Так, лига подтверждает, что в указанный период было проведено рекордное 12 345 тестов на COVID-19. Из них было зарегистрировано 90 новых положительных случаев заболеваний, что является абсолютным рекордом с начала пандемии.

Отмечается, что лига продолжает работать с клубами, чтобы обеспечить безопасность людей, помогая снизить риски заражения COVID-19 в их составах. Руководство тесно сотрудничает с правительством, местными властями и группами поддержки, в то же время реагируя на любые будущие изменения в национальных или местных рекомендациях.

Обзор центрального матча 18-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль».

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