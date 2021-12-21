Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе Дзагоева в «Реал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе полузащитника армейцев Алана Дзагоева в мадридский «Реал».
«Это был талантище. Огромный талант. И когда приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём.
Дзагоев был уникальным футболистом. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».
Напомним, Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года и до сих пор.
- 21 декабря 2021
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:26
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:11
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
09:16
-
09:15
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:30
-
07:18