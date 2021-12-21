Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе Дзагоева в «Реал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе полузащитника армейцев Алана Дзагоева в мадридский «Реал».

«Это был талантище. Огромный талант. И когда приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём.

Дзагоев был уникальным футболистом. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года и до сих пор.