Источник: «Краснодар» заплатит за форварда «Будё-Глимт» около € 5 млн

Нападающий «Будё-Глимт» Эрик Ботхейм близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 21-летнего норвежца заинтересован «Краснодар». Сумма трансфера составит около € 5 млн, информирует издание Nettavisen.

Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали детали личного контракта игрока с «Краснодаром». Последние моменты на клубном уровне будут улажены, когда Ботхейм полностью пройдёт медицинское обследование в Европе. Эрик уже начал прохождение медосмотра перед трансфером.

В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).