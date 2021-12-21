Грозный: в «Спартаке» кто-то хочет украсть много денег на селекции

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный высказался по поводу нынешней ситуации в московском клубе. Напомним, недавно красно-белых возглавил итальянец Паоло Ваноли, а пост спортивного директора занял его соотечественник Лука Каттани.

«Любой клуб должен иметь свой вектор развития. Важно понимать традиции, историю, культуры, которая заложена. Последний вектор, приносивший успех «Спартаку», — эта работа Олега Романцева на посту главного тренера. Он поддерживал традиции, которые заложил ещё Бесков, команда побеждала, играла в узнаваемом стиле.

Есть путь поиска. Когда менеджеры убеждают владельца поменять вектор. Я вообще не хотел бы критиковать иностранцев, так как сам работал в России, Грузии, Казахстане, Болгарии, не считая Украины. Я не против них. Но пришли два итальянца в «Спартак». До этого клуб поменял более десятка тренеров. Такая чехарда ничего не дает, разве руководители «Спартака» этого не видят?

Любой иностранец, приходящий тренировать в России, не знает языка, культуры, нашей ментальности. А «Спартак» ещё и спортивного директора пригласил из Италии. Для чего приходит в клуб спортивный директор? Для того чтобы агенты «довели» туда своих игроков. Это все понимают, мы не глупые люди. Но принесёт ли такой пусть успех? Будут ли эти игроки хорошими? Менять каждый год тренера «Спартака — значит, играться им как игрушкой. Путь «Зенита» — более правильный, путь московского «Динамо» — правильный. Какой путь у «Спартака»?

На месте Федуна я запретил бы вмешиваться в работу тренера. Поставил бы на место генерального директора Сергея Родионова и поручил ему формировать команду управленцев и тренерский штаб. Карт-бланш на три года, только вы, ребята, отвечаете за результат. Не получится — увольняю вас всех.

А на место главного тренера — Олега Романцева. Только чтобы ему никто не мешал. Ну, разве что Федун пусть придёт на трибуну, посмотрит на матчи. Федун должен убрать свои амбиции: дескать, я миллионер и лучше знаю, как управлять клубом. Только в этом случае мы увидим тот «Спартак», который был. Я знаю Олега Ивановича, он не ведёт жизнь «отшельника». Могу даже помочь уговорить его возглавить команду, если позовёт «Спартак». Тогда клуб вернётся на лидирующие позиции.

Романцев не может сам прийти на живое место. Он, кстати, поддержал Руя Виторию, сказал: дайте ему поработать. Португальца уволили через две игры. Значит, кто-то принимает решения, не оглядываясь на мнение авторитетов и не в интересах «Спартака». Назовём вещи своими именами: кто-то хочет украсть много денег на селекции, которая будет. Кто — не знаю. Но выводы такие напрашиваются. Поверьте, нет ни одного бывшего спартаковца, у которого не болит душа за этот клуб», — приводит слова Грозного Legalbet.