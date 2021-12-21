Ротен — о возможном продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»: Леонардо держит нас за идиотов
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен отреагировал на слова спортивного директора клуба Леонардо о возможном продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Ранее Леонардо сообщил, что верит в шансы «ПСЖ» заключить новое соглашение с форвардом.
«Леонардо говорит то, что хочет. Он держит нас за идиотов. Если есть кто-то, кто не в том положении, чтобы говорить о Килиане Мбаппе, то это он. Леонардо больше года находится в напряжённых отношениях с Мбаппе и его окружением. Это не то, чего хотелось бы игроку, с которым вы хотите продлить контракт. Вместо того, чтобы продавать нам мечты и пытаться восстановить свой имидж, поговорите о вещах, которые беспокоят людей», — приводит слова Ротена RMC Sport.
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