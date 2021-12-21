Несколько игроков «Реала» заболели коронавирусом. Ранее ковид был выявлен у 6 футболистов

В мадридском «Реале» продолжается вспышка коронавирусной инфекции.



Как сообщает официальный сайт «сливочных», ковидом заразились ещё два футболиста. Положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Давид Алаба и полузащитник Иско.



Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у защитника Марсело, полузащитников Марко Асенсио и Луки Модрича, нападающих Гарета Бэйла и Родриго, а также у вратаря Андрея Лунина. Помимо игроков, ковидом заболел ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.



После 18 сыгранных матчей «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» набрали 43 очка.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:

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