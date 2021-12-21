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«Боруссия» хочет убедить Холанда остаться в клубе до 2023 года

«Боруссия» хочет убедить Холанда остаться в клубе до 2023 года
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Дортмундская «Боруссия» хочет убедить нападающего Эрлинга Холанда остаться в клубе до 2023 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несколько дней назад генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке встретился с агентом 21-летнего норвежца Мино Райолой. У клуба есть устная договорённость с агентом, что летом 2022 года его клиента отпустят. Чтобы убедить Холанда остаться, ему готовы платить € 14 млн в год.

В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал пять голевых передач. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

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