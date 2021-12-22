Левандовски оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч» в 2022 году

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил шансы завоевать престижную награду «Золотой мяч» в 2022 году.

«Всё может решить мелкие детали. Я могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать свои лучшие результаты.

Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, мы должны быть реалистами. Я очень доволен своей карьерой. Но я всё ещё голоден — когда я выигрываю чемпионат, я хочу снова побеждать. Например, выиграть Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», — приводятся слова Левандовского в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.