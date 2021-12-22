В «Динамо» оценили «эффективность» курток Сандро Шварца

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала необычный пост в социальной сети «Инстаграм», в котором были изложены результаты исследования «эффективности» курток 43-летнего немецкого главного тренера клуба Сандро Шварца.

«Когда-то куртки Сандро Шварца стали мемом. А сегодня… Сегодня мы собрали статистику их эффективности. Какая куртка #TheRussianOne запомнилась тебе больше всего?» — гласит подпись «Динамо» к публикации.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча команд в Химках состоится 27 февраля 2022 года.