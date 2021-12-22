Левандовски: слова Месси о том, что я заслужил «Золотой мяч», действительно тронули меня

33-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слова аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси о том, что поляк заслужил своей игрой «Золотой мяч».
«Слова Месси в мой адрес о том, что я заслужил «Золотой мяч», действительно тронули меня. Это были не пустые слова, а приятный момент в моей карьере.
Я всего лишь перекинулся несколькими словами с Лео в личном общении, потому что мой испанский не настолько хорош. Я поговорил с Килианом Мбаппе на английском, затем он перевёл для Лео. Это была великолепная ночь», — цитирует Роберта Goal.
О том, что потребуется, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем, Левандовски добавил: «Речь идёт о мелких деталях, всё должно быть на месте. Что я могу гарантировать, так это то, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать свои лучшие результаты».
- 22 декабря 2021
-
07:50
-
07:21
-
06:52
-
06:38
-
06:29
-
06:14
-
05:50
-
05:19
-
04:55
-
04:46
-
04:37
-
04:18
-
03:57
-
02:31
-
02:09
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:38
-
00:37
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:07
-
00:04
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:55
-
23:45
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:15
-
23:01
-
23:00