Левандовски: слова Месси о том, что я заслужил «Золотой мяч», действительно тронули меня

33-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слова аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси о том, что поляк заслужил своей игрой «Золотой мяч».

«Слова Месси в мой адрес о том, что я заслужил «Золотой мяч», действительно тронули меня. Это были не пустые слова, а приятный момент в моей карьере.



Я всего лишь перекинулся несколькими словами с Лео в личном общении, потому что мой испанский не настолько хорош. Я поговорил с Килианом Мбаппе на английском, затем он перевёл для Лео. Это была великолепная ночь», — цитирует Роберта Goal.

О том, что потребуется, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем, Левандовски добавил: «Речь идёт о мелких деталях, всё должно быть на месте. Что я могу гарантировать, так это то, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать свои лучшие результаты».