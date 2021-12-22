Аспиликуэта хочет продлить контракт с «Челси». Им интересуется «Барселона»
Поделиться
Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта хочет продлить контракт с лондонским клубом, информирует The Athletic.
32-летнего испанца хочет заполучить «Барселона», но сам он был бы рад остаться в «Челси». Контракт защитника с клубом истекает следующим летом, он рассчитывает на продление более чем на один год.
Ранее сообщалось, что «Барселона», помимо Аспиликуэты, интересуется ещё двумя футболистами «Челси» — вингером Кристианом Пулишичем и защитником Антонио Рюдигером.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник в 12 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 голевые передачи.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
09:39
-
09:28
-
09:20
-
09:16
-
08:54
-
08:36
-
08:30
-
07:50
-
07:21
-
06:52
-
06:38
-
06:29
-
06:14
-
05:50
-
05:19
-
04:55
-
04:46
-
04:37
-
04:18
-
03:57
-
02:31
-
02:09
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:38
-
00:37
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:07
-
00:04
-
00:00
- 21 декабря 2021
-
23:55
Партнерский контент