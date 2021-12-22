Аспиликуэта хочет продлить контракт с «Челси». Им интересуется «Барселона»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта хочет продлить контракт с лондонским клубом, информирует The Athletic.



32-летнего испанца хочет заполучить «Барселона», но сам он был бы рад остаться в «Челси». Контракт защитника с клубом истекает следующим летом, он рассчитывает на продление более чем на один год.

Ранее сообщалось, что «Барселона», помимо Аспиликуэты, интересуется ещё двумя футболистами «Челси» — вингером Кристианом Пулишичем и защитником Антонио Рюдигером.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник в 12 матчах английской Премьер-лиги отдал 2 голевые передачи.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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