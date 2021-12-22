«Все хотят выигрывать трофеи». Артета — о попадании «Арсенала» в полуфинал Кубка лиги

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о попадании клуба в полуфинал Кубка лиги.
«Мы показали очень уверенную игру. Пробились в полуфинал, именно этого мы и хотели. Мы решили провести серьёзную ротацию состава, и в первом тайме какое-то время ушло на поиск сыгранности. Мы забили два хороших мяча, но потом чего-то не хватало. Во втором тайме стали больше владеть инициативой и забили красивые голы.
Насколько я вижу, немногие тренеры и клубы пренебрегают Кубком лиги, но ведь все хотят побеждать и поднимать над головой трофеи. Если взять составы команд 10 лет назад и сейчас, то они довольно сильно отличаются», – цитирует Артету Football.London.
Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» принимал «Сандерленд». Хозяева одержали победу – 5:1.
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