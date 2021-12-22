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«Ман Юнайтед» рассчитывает сохранить Погба зимой. Летом игрок станет свободным агентом

«Ман Юнайтед» рассчитывает сохранить Погба зимой. Летом игрок станет свободным агентом
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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.GB.

По информации источника, «красные дьяволы» будут рассматривать предложения других клубов о трансфере француза только в том случае, если хавбек откажется продлевать контракт с «МЮ».

28-летний Погба выступает за английскую команду с 2016 года, перейдя из туринского «Ювентуса» за € 105 млн. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

В нынешнем сезоне французский полузащитник отдал семь голевых передач в девяти матчах английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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