«ПСЖ» может отдать Рафинью в аренду в «Реал Сосьедад»

«Пари Сен-Жермен» может покинуть полузащитник Рафинья Алькантара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации инсайдера, игрок может перебраться в «Реал Сосьедад». Испанский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста на полгода. Хотя клубам ещё нужно согласовать различные детали, существует уверенность, что сделка будет заключена.
В текущем сезоне Рафинья провел 5 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. «ПСЖ», набравший в 18 матчах французской Лиги 1 42 очка, идёт на первом месте турнирной таблицы. Парижский клуб опережает «Марсель», идущий вторым, на 13 очков. В следующем туре чемпионата команда Почеттино сыграет с «Лорьяном» в гостях. Матч состоится в среду, 22 декабря. Начало встречи – в 23:00 мск.
- 22 декабря 2021
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