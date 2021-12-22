Игрок французского «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава может перейти в «Наполи». Об этом сообщает Fooymercato.

По информации источника, руководство неаполитанцев нацелилось на подписание Курзава. В этом сезоне французский защитник провёл на поле всего 9 минут. Лейвин появился на поле в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» (1:0). В текущем сезоне он проиграл конкуренцию Нуну Мендешу, Абду Диалло и Хуану Бернату.

Футболисты «ПСЖ» Юлиан Дракслер, Лейвин Курзава и Хуан Бернат вернутся в состав парижан в 2022 году. Курзава до сих пор испытывает проблемы с икроножной мышцей, но приступит к тренировкам в общей группе в январе. Бернат окажется в строю в начале января. В данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 45 очков.