Лука Динь может стать игроком «Наполи»

Защитник английского «Эвертона» Лука Динь попал в сферу интересов «Наполи». Об этом сообщает портал Foot Mercato.



По информации источника, неаполитанцы хотят укрепить левый фланг обороны в январе и попытаются подписать Диня. Французский фулбек испортил отношения с главным тренером Рафаэлем Бенитесом и может покинуть клуб. Также в сферу интересов «Наполи» входит Лейвин Курзава из «Пари Сен-Жермен», который не провёл на поле ни одной минуты в матчах Лиги 1 в текущем сезоне.



В сезоне-2021/2022 28-летний Лука Динь провёл 15 матчей в футболке «ирисок», отличившись одним голом в национальном первенстве. Ранее сообщалось, что «Эвертон» недавно согласовал трансфер защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко.

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