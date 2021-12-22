Симоне Индзаги подвёл итоги выступлений «Интера» в первой части сезона

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0) и подвёл итоги первой части сезона.
«Мы провели важный матч, хорошо к нему подготовились и знали, как будет действовать соперник. В этой встрече мы почти ничем не рисковали. Мы забили в первом тайме и были явно лучше во второй половине игры. Очень довольны тем, как завершили год. Теперь нужно восполнить запасы физической и ментальной энергии, чтобы вернуться к борьбе в следующем году.
Сейчас легко говорить, что «Интер» — фаворит в борьбе за скудетто, но я помню, что в июле таких разговоров не было. Ребята хорошо поработали. Лидерство в таблице станет для нас хорошим стимулом. На протяжении всей первой части сезона команда выглядела хорошо, у нас было отличное взаимодействие. Сейчас мы счастливы, но знаем, что впереди долгий путь, полный ловушек», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.
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