«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в матче 1/4 финала Кубка лиги. Влашич отдал голевой пас
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В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Команда хозяев одержала победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нидерландский нападающий «шпор» Стивен Бергвейн, ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
Через три минуты форвард «молотобойцев» Джаррод Боуэн сравнял счёт, голевую передачу отдал Никола Влашич.
На 34-й минуте бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура вывел свою команду вперёд.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс. Резервным рефери выступал Роберт Джонс.
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