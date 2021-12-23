«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в матче 1/4 финала Кубка лиги. Влашич отдал голевой пас

В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Команда хозяев одержала победу – 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нидерландский нападающий «шпор» Стивен Бергвейн, ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг.



Через три минуты форвард «молотобойцев» Джаррод Боуэн сравнял счёт, голевую передачу отдал Никола Влашич.



На 34-й минуте бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура вывел свою команду вперёд.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Питер Джеймс. Резервным рефери выступал Роберт Джонс.

