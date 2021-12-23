Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер оценил высказывание Джордана Хендерсона, раскритиковавшего календарь АПЛ

Гари Линекер оценил высказывание Джордана Хендерсона, раскритиковавшего календарь АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил высказывание полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона о календаре английской Премьер-лиги. Хавбек в интервью BBC, в частности, сказал: «Меня беспокоит, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьёз. Конечно, мы хотим играть, но я обеспокоен благополучием футболистов, и я не думаю, что кто-то относится к этому достаточно серьёзно, особенно сейчас, во времена коронавируса. Я не чувствую, что игроки получают то уважение, которого они заслуживают».

«Я согласен с Джорданом Хендерсоном. Понимаю традицию вокруг Boxing Day и даже тура 1 января, но, конечно, нет никакой необходимости вставлять дополнительные матчи между этими датами. Да, они хорошо оплачиваются, но в конечном счёте качество падает, и болельщики, которые платят, не получат должного соотношения между ценой и качеством», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео гола Хендерсона в матче с «Эвертоном»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Хендерсон — о календаре АПЛ: никто всерьёз не воспринимает благополучие игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021