Гари Линекер оценил высказывание Джордана Хендерсона, раскритиковавшего календарь АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил высказывание полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона о календаре английской Премьер-лиги. Хавбек в интервью BBC, в частности, сказал: «Меня беспокоит, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьёз. Конечно, мы хотим играть, но я обеспокоен благополучием футболистов, и я не думаю, что кто-то относится к этому достаточно серьёзно, особенно сейчас, во времена коронавируса. Я не чувствую, что игроки получают то уважение, которого они заслуживают».

«Я согласен с Джорданом Хендерсоном. Понимаю традицию вокруг Boxing Day и даже тура 1 января, но, конечно, нет никакой необходимости вставлять дополнительные матчи между этими датами. Да, они хорошо оплачиваются, но в конечном счёте качество падает, и болельщики, которые платят, не получат должного соотношения между ценой и качеством», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео гола Хендерсона в матче с «Эвертоном»

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