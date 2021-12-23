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Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве

Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско рассказал о своём пребывании в Москве. Ранее специалист работал в столице России на должности главного тренера «Спартака».

«В какой-то момент поступило предложение от «Спартака», и у меня появилось время и желание для этого клуба и этого города.

Я жил в отеле в центре города, номера «люкс» не было, просто обычный номер. Мы всё равно целый день проводили на тренировочной базе, включая разноплановые мероприятия и процедуры между тренировками. Я добирался до стадиона всего за 20 минут. Это было удивительно. Размеры этого города невероятны, в Москве 16 миллионов жителей», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.

Напомним, 36-летний Тедеско был назначен на должность главного тренера «РБ Лейпциг» 9 декабря. С немецким специалистом было заключено соглашение до лета 2023 года. Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.

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