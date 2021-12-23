«Как в кино!» Полузащитник «Спартака» Мельников – о выездном матче с «Наполи»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников поделился эмоциями от выездного матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).
«Как в кино! Когда ехали из аэропорта, в наш автобус кидали бутылки и какую-то мелочь. Здесь на нас смотрели, как на врагов. Почувствовал, что Неаполь действительно живет футболом, на стадионе имени Марадоны особая атмосфера. И сам матч получился очень крутым: пропустили на 10-й секунде, а потом забили три мяча! Очень приятно, что «Спартак» нанес первое поражение в сезоне «Наполи». Этот выезд никогда не забуду», — цитирует Мельникова «РБ-Спорт».
В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
- 23 декабря 2021
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