«Как в кино!» Полузащитник «Спартака» Мельников – о выездном матче с «Наполи»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников поделился эмоциями от выездного матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).



«Как в кино! Когда ехали из аэропорта, в наш автобус кидали бутылки и какую-то мелочь. Здесь на нас смотрели, как на врагов. Почувствовал, что Неаполь действительно живет футболом, на стадионе имени Марадоны особая атмосфера. И сам матч получился очень крутым: пропустили на 10-й секунде, а потом забили три мяча! Очень приятно, что «Спартак» нанес первое поражение в сезоне «Наполи». Этот выезд никогда не забуду», — цитирует Мельникова «РБ-Спорт».



В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Всего команда провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.