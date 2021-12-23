Гари Линекер: временами я ненавижу футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер признался, что временами негативно относится к футболу.

«Я люблю футбол, но временами ненавижу его», — написал Линекер в своём «твиттере».

Линекер забил 48 голов за сборную Англии. Он третий бомбардир сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона). На клубном уровне форвард выступал за «Лестер Сити», «Эвертон», «Барселону», «Тоттенхэм Хотспур» и «Нагоя Грампус Эйт». Линекер — лучший бомбардир чемпионата Англии (1985, 1986, 1990), лучший бомбардир чемпионата мира-1986, победитель Кубка и Суперекубка Англии, Кубка Испании и Кубка обладателей кубков.

Видео лучших голов 18-го тура английской Премьер-лиги:

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