17-летний Худяков признан лучшим игроком «Локомотива» второй месяц подряд

Игроком месяца в составе «Локомотива» второй раз подряд был признан 17-летний вратарь Даниил Худяков. За молодого голкипера отдали свой голос 1248 человек (43%).
«Молодой голкипер ярко проявил себя во всех трёх матчах декабря: провёл хорошую игру с «Уралом», в которой пропустил только с пенальти, во встрече с «Марселем» предотвратил несколько выходов один на один, а против «Уфы» Худяков оформил матч на ноль, выручив несколько раз в первом тайме и предотвратив гол в концовке второго», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Второе место у полузащитника Константина Марадишвили — 705 голосов (24,3%). Третьим стал полузащитник Дмитрий Баринов — 438 голосов (15,1%) Далее расположились полузащитник Гирано Керк — 399 голосов (13,7%) и защитник Пабло — 115 голосов (4%).
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