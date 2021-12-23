Серхио Рамос – об удалении с «Лорьяном»: сегодня – новый день, чтобы учиться

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался после 19-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1).
«Сегодня – новый день, чтобы учиться. Завтра – новый день, чтобы стать лучше. Только вперед!» – написал Рамос в своём «твиттере».
За «Лорьян» на 40-й минуте отличился Тома Монкондю. На 86-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса, который получил две жёлтые карточки за пять минут. На первой компенсированной минуте парижане избежали поражения в этой встрече после гола Мауро Икарди.
После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян», в свою очередь, находится на предпоследнем месте, набрав 16 очков. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Лорьян» проведёт матч с «Лиллем».
- 23 декабря 2021
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