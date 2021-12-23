АПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ливерпуль» — «Лидс» и «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»

Матчи 19-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс» не состоятся в запланированные даты, сообщает пресс-служба турнира. Такое решение было принято в связи со вспышками коронавируса в «Уотфорде» и «Лидсе».



Ранее стало известно, что игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после вспышки коронавирусной инфекции в клубе. Футболисты начали полноценную подготовку к матчу 19-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 27 декабря.



Ранее сообщалось, что среди сотрудников и игроков клуба выявлено 19 случаев заражения ковидом. Из-за этого встреча 17-го тура АПЛ с «Брентфордом» и игра 18-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены.