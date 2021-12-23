Дембеле пошёл на понижение зарплаты в новом контракте с «Барселоной»
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время подпишет с командой новое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. Французский футболист хотел остаться в «Барселоне» и даже пошёл в новом соглашении на понижение зарплаты. Об этом сообщает Diario Sport.
24-летний Дембеле выступает за испанскую команду с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в пяти матчах испанской Ла Лиги, отметившись двумя голевыми передачами. Действующее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона.
Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (Кубок Испании, 5 января) и «Гранадой» в чемпионате (8 января).
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