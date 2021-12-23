В Италии обокрали квартиру очередного футболиста во время матча Серии А

Квартира полузащитника «Интера» Стефано Сенси была ограблена во время игры итальянской Серии А с «Торино» (1:0) в 19-м туре, которая прошла 22 декабря. Общая сумма ущерба составляет более € 200 тыс. Об этом сообщает football-italia со ссылкой на La Gazetta dello Sport.



Предполагается, что воры проникли в квартиру через кухонное окно, пока Сенси принимал участие в игре на «Джузеппе Меацца». За последние семь дней от рук взломщиков пострадали футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и бывший нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале.



26-летний Сенси в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста истекает в 2024 году.

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