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Моуринью отказался от игрока «Реала»

Моуринью отказался от игрока «Реала»
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Итальянская «Рома» досрочно прервёт арендное соглашение с форвардом мадридского «Реала» Борхой Майоралем, заключённое в летнее трансферное окно 2020-го на два года. Об этом сообщает football-italia со ссылкой на La Nazione.

У «волков» есть право выкупа игрока за € 20 млн, но вряд ли клуб воспользуется этим правом. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что не нуждается в услугах футболиста, выпустив его лишь на 246 минут в 10 матчах во всех турнирах. В этих встречах Майораль забил один гол и отдал голевую передачу.

По сведениям источника, в услугах Майораля заинтересованы «Фиорентина» и «Кристал Пэлас». Напомним, за «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин. Контракт испанского футболиста с «Реалом» истекает в 2023 году.

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