«Видел только кровь». Моуринью — о травме Абрахама в матче с «Сампдорией»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 19-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (1:1) рассказал о травме нападающего Тэмми Абрахама.



«Я видел только кровь, больше ничего. Он не мог ходить. Во втором тайме мы рисковали, потому что потеряли замену. Не думаю, что повреждение серьёзное, но Тэмми явно чувствует себя не очень хорошо», — приводит слова Моуринью Football Italia.



Напомним, Абрахам получил повреждение и был заменён на 47-й минуте матча. Вместо английского футболиста на поле вышел форвард Феликс Афена-Гьян.



«Рома» набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (20) — на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков.